4日午後2時29分ごろ、新潟県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は新潟県上越地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、新潟県の上越市です。【各地の震度詳細】■震度2□新潟県上越市■震度1□新潟県糸魚川市妙高市気象庁の発表に基づき、地域ご