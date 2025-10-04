「ゴールドカップレース・Ｇ３」（４日、京王閣）２０１７年７月に京王閣でデビューした野口裕史（４２）＝千葉・１１１期・Ｓ２＝が、３日目４Ｒを快勝。デビュー８年５カ月３日で通算３００勝達成となった。１９９４年に表彰規定を改正されてから、登録日から１０年以内の３００勝達成者はＪＫＡ表彰の対象となる。野口は同表彰の通算７人目で４番目の速さでの達成だった。「（競走）点数を考えるとそれどころじゃないです