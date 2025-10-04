2025年日本国際博覧会協会と2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィスが、10月13日の大阪・関西万博閉幕後も、会場外の一部の「2025大阪・関西万博オフィシャルストア」を継続して営業すると発表しました。根強い人気を誇る公式キャラクター「ミャクミャク」ぬいぐるみやコラボグッズなどを引き続き購入できるほか、営業継続店舗ではスタンプラリーも開催。万博の感動と興奮をもう一度味わえる、最後のチャンスになりそうです