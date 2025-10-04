[10.4 J3第30節](長良川)※14:00開始主審:岡宏道<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 1 茂木秀DF 3 野澤陸DF 20 加藤慎太郎DF 22 文仁柱DF 55 外山凌MF 10 北龍磨MF 18 山谷侑士MF 39 泉澤仁MF 97 福田晃斗FW 16 西谷亮FW 25 ブヴィク・ムシティ・オコ控えGK 31 セランテスDF 5 石田崚真DF 40 平瀬大MF 14 生地慶充MF 15 山田直輝MF 28 箱崎達也FW 9 ドゥドゥFW 27 横山智也FW 29 川本梨誉監督石丸清隆[ザスパ群馬]先発GK 13 近藤