[10.4 J2第32節](藤枝サ)※14:00開始主審:今村義朗<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 4 中川創DF 16 森侑里DF 22 久富良輔MF 6 世瀬啓人MF 8 浅倉廉MF 11 アンデルソンMF 17 岡澤昂星MF 19 シマブク・カズヨシMF 33 川上エドオジョン智慧FW 9 矢村健控えGK 21 ジョーンズ・レイDF 3 鈴木翔太DF 5 楠本卓海MF 15 杉田真彦MF 18 松下佳貴MF 50 金子翔太FW 7 松木駿之介FW 14 中川風希FW 71 榊原杏太監督須藤大