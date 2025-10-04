元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが2日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、地元・栃木でサッカーをしたことを報告した。鮫島さんが参加したのは、9月27日にカンセキスタジアムとちぎで開催された「JFAユニクロサッカーキッズ in 栃木」。インスタグラムで「地元・栃木で子どもたちと思いっきりサッカーを楽しめた幸せな1日」と振り返り、「サッカーが好きになるきっかけに、そして『体を動かすって