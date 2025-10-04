[10.4 J1第33節](豊田ス)※13:30開始主審:清水勇人<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 16 武田洋平DF 3 佐藤瑶大DF 13 藤井陽也DF 70 原輝綺MF 2 野上結貴MF 7 和泉竜司MF 10 マテウス・カストロMF 14 森島司MF 15 稲垣祥MF 27 中山克広FW 22 木村勇大控えGK 21 杉本大地DF 6 河面旺成DF 20 三國ケネディエブスDF 55 徳元悠平MF 26 加藤玄MF 33 菊地泰智FW 11 山岸祐也FW 18 永井謙佑FW 77 キャスパー・ユンカー監督長