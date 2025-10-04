北海道・新得警察署は、2025年10月4日午前9時ごろ、新得町屈足西1線付近のコンクリート工場で解体作業中だった50代の男性作業員がパイプの下敷きになる作業事故が発生したと発表しました。男性は、病院に搬送されましたが、会話が可能で顔面骨折の疑いだということです。警察によりますと、男性は1人で解体作業をしていて、何らかの理由で工場内のコンクリートをおくるパイプの下敷きになったということです。警察は、