早大が立大戦に続き法大との1回戦を落とした。ドラフト候補・伊藤樹（仙台育英）が5回を投げ松下の2ランなどで3失点。精彩を欠く投球に小宮山悟監督が決断、5回の打席で代打を送った。「初回からおかしかった。投手コーチに聞いたら、あんばいが良くないと。体調が悪いなら変えましょうということです」。指揮官はそう行って交代の理由を説明した。打線は4点差を7、8回で追いつき執念を見せたが9回に1点を失い、その裏1死一