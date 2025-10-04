プロボクシング第82回東日本新人王トーナメント決勝戦の発表会見が4日、都内で行われ、11階級の決勝に進出した選手らが意気込みを語った。なおミニマム級は関優多（21＝角海老宝石）が負傷により棄権したため、京屋勇気（28＝ワタナベ）が不戦勝で優勝。12月20日の全日本新人王決定戦（東京・後楽園ホール）への進出を決めた。試合当日はU−NEXTで生配信される。出場選手のコメントは以下のとおり。◇ミニマム級▼京屋勇