【パリ＝梶彩夏】パリ市内で開催中の２０２６年春夏パリコレクションで３日、山本耀司さん（８２）が手がける「ヨウジヤマモト」がファッションショーを開催し、９月に死去した世界的なデザイナー、ジョルジオ・アルマーニさんを追悼した。ショーはパリ市庁舎で行われ、「天空の城ラピュタ」の主題歌「君をのせて」が流れる中、アルマーニさんが山本さんに宛てた手紙をプリントした黒のワンピースを披露した。山本さんはアル