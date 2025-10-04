俳優の妻夫木聡が4日、都内で行われた今秋スタートするTBS系連続ドラマの合同会見『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn』に登場。台本の覚え方を明かした。【写真】目黒蓮、向井康二、竹内涼真、夏帆、妻夫木聡、佐藤浩市ら豪華キャストが勢ぞろいした集合カット同イベントには、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（12日スタート毎週日曜後9：00）から妻夫木、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが