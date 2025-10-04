東京・上野の買い取り販売店で4日未明、男ら複数人が侵入し、高級腕時計などが盗まれる事件があった。午前3時すぎ、台東区上野の腕時計買い取り販売店で「男4、5人がガラスを割って中に入っていった」と目撃者から通報があった。警視庁によると、男ら複数人が入り口のガラスを割って閉店中の店内に侵入し、高級腕時計数点などを盗んで逃走したということだ。店では普段、閉店後に展示された商品を金庫に収納しているということだが