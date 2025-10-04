俳優竹内涼真（34）が4日、都内で「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn」に登場し、役作りについて言及した。女優夏帆（34）とダブル主演する火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（7日スタート）は、完璧だった恋人生活に終止符を打った男女2人のロマンスコメディー。夏帆が恋人ファーストな彼女を演じてきた山岸鮎美、竹内は亭主関白思考な海老原勝男を演じる。竹内は見どころについて「全部！」と力を込めた。「完璧だと