ClariSが、『魔法少女まどか☆マギカ』にフォーカスしたコンセプトEP「リンクス」を12月10日(水)に発売することが発表された。現在「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーを務めているClariS。コンセプトEPには制作中の『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソング「リンクス」(新曲)に加え、ClariSが担当した歴代の主題歌「コネクト」「ルミナス」「カラフル」を新体制でセルフカバーした″season 03-バージョン″の楽曲