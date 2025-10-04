20代の頃、小さな劇団を旗揚げした時の劇団員から30年ぶりに連絡がありました。小さな劇団だったので、俳優だけではなく、スタッフも兼任が当たり前で、私は制作で彼女は脚本を担当していました。彼女からインタビューを頼まれたのです。オンラインでもよかったのですが、直接、会うことにしました。彼女の事務所が京成線沿線にあることも惹かれたんですよね。「ラジオの音出しご遠慮ください」などの注意書きから客層が想像できる