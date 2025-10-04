【モデルプレス＝2025/10/04】元モーニング娘。の田中れいなが10月4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】田中れいな、美脚際立つショーパン姿◆田中れいな、美しい脚が際立つ衣装姿を公開田中は「ときめきファンファーレ見てくれたみなさんありがとうございました」と、番組出演について感謝を報告。「きのうもいっぱい笑って楽しかったし予想も全部当たったしめっちゃ楽し