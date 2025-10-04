◆パ・リーグ楽天―西武（４日・楽天モバイル）試合後に引退セレモニーを控えている楽天・岡島豪郎外野手へ、チームメートが粋な計らいで感謝の思いを伝えた。１番・右翼の中島大輔外野手、２番・三塁の村林一輝内野手、３番・二塁の黒川史陽内野手と初回に打席に入った３人が、岡島がこれまで使用してきた登場曲を流して打席に入った。これまでも村林は引退発表後、全打席で岡島の今季登場曲を使用。同学年の鈴木大地内野手も