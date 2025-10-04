◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月4日）少年男子A100メートル準決勝が行われ、清水空跳（そらと、16＝石川・星稜高）が全体トップの10秒29をマークし、1組1着で決勝に進んだ。追い風0・4メートルだった。午前の予選は2組に登場。10秒61で組1着となった。向かい風1・1メートルだった。2本のレースを終え「準決勝は（10秒）2台を目標にしていた。それをクリアできて良かった」と振り返った。清水は7月のインターハ