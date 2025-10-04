気象台は、午後2時26分に、洪水警報を志免町、須恵町、粕屋町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を須恵町、粕屋町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・志免町、須恵町、粕屋町に発表 4日14:26時点福岡地方では、4日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福岡市□洪水警報4日夕方にかけて警戒■古賀市□大雨警報・土砂災害・浸水4日夕方