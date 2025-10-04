ティーウェイ航空は、「10月のt割」セールを10月3日から31日まで開催している。日本発着ソウル・清州・大邱・釜山・済州行きを対象に、運賃を最大15％割り引く。片道運賃の一例は、東京/成田〜ソウル/仁川線が14,460円からなど。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。割引コードは「IMAGINEKR」。さらに、ソウル往復で最大3,000円を割り引くクーポンも併用できる。搭乗期間は12月1日から2026年2月28日まで。一部日程は対象外と