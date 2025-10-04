ものまねタレントの“ナナちゃん”こと古村奈々が3日に自身のアメブロを更新。長男が発熱したことを報告した。この日、古村は「いつもの小児科へ」と長男を病院へ連れて行ったことを明かし「お気に入りの絵本があったので落ち着いて見てくれてはいますが身体はめっちゃ熱い」と来院時の様子を説明。「熱がどんどん上がり診察する頃には38.5度になっていました」と明かした。続けて、医師の診断結果について「先生に診ていただいた