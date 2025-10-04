2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。10月にはすでにW杯出場を決めているパラグアイとブラジルを招待して、親善試合を行う。9月に終了したW杯南米予選で6位だったパラグアイは、日本・韓国との対戦に向けた招集メンバー26名を発表した。GKロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）オルランド・ヒル（サン・ロレンソ/ARG）フアン・エスピノーラ（ニューウェルス/ARG）DFグスタボ・ゴメス（パウメイラス/BRA）オマー