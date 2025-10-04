◇東京六大学野球秋季リーグ戦第4週第1日1回戦法大5―4早大（2025年10月4日神宮）法大が粘って早大を下して先勝した。立役者はドラフト上位候補・松下歩叶主将（桐蔭学園）。1点リードの4回1死一塁から伊藤樹の変化球を豪快に左翼席に今季2号、通算12号をたたき込んだ。「真っ直ぐを張っていて半速球のようなボールにうまく反応できました」と打った後はバットをグラウンに叩きつけるように“どうだ！”と言わんばかり