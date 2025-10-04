◆ファーム日本選手権巨人―中日（４日・サンマリン宮崎）巨人の園田純規投手が日本一の座をかけて中日とのファーム日本選手権に先発し、３回４安打３失点（自責１）で降板した。２回に味方の失策と安打で無死一、二塁とされ、進塁打で１死二、三塁のピンチを迎える。続く宇佐見、村松に２者連続適時打を浴び、３点を失った。２番手でマウンドには２年目左腕・又木鉄平投手が上がった。