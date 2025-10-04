◇関東大学女子駅伝（４日、千葉・印西市千葉ニュータウン周回コース＝６区間３４・４キロ）全日本大学女子駅伝（１０月２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の関東地区選考会を兼ねて行われ、大東大が１時間５０分０５秒の大会新記録で３年連続６度目の優勝に輝いた。外園隆監督は「みんな力がついてきた」とすがすがしい表情で話した。今大会で、シード校の大東大、城西大、筑波大、拓大を除く上位６チーム（帝京科学大、玉川大