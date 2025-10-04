下着の概念を超えて、自由なスタイルを提案する「WACOAL MEN」と「beautiful people」のコラボレーションに待望の第3弾が登場しました。今回はオリジナルの花柄レースを使った［レースボクサー™］と［レーストップス］。性別を問わず楽しめるデザインと機能性を両立させ、ジェンダーレスなファッションをさらに広げてくれるアイテムです。 WACOAL × beautiful people コラボの魅力