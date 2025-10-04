自民党の総裁選挙の1回目の投票で164票を獲得し2位となった小泉氏が、決選投票を前に演説を行いました。小泉氏は「この場に立つことができている とは想像もしていなかった」とした上で、陣営や支援をした地方議員らへの感謝を述べました。さらに、総裁選を戦った4候補にも謝意を述べた上で「物価高の対策、治安の不安、そして、外交安全保障の不安、 一つ一つの不安に向き合って、それを野党とともに前に進める体制を私は必ず作っ