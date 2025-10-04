自民党総裁選は４日、投票が行われた。小林鷹之氏、茂木敏充氏、林芳正氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏の５人が立候補。党員票、国会議員票で過半数が取れなかった場合、上位２人による決選投票となる。投票は午後１時から開始。国会議員が五十音順で衆議院から名前が呼ばれ、壇上で記名。投票箱に投じる。小林氏は合わせて５９票、茂木氏は４９票、林氏は１３４票、高市氏は１８３票、小泉氏は１６４票で、いずれも過半数を超