◆楽天―西武（4日、楽天モバイルパーク）前日3日に5位が確定した西武はレギュラーシーズン最終戦に臨む。今季を締めくくる先発マウンドを任されたのは郄橋光成。ここまで8勝8敗の勝率5割で、自身の勝ち越しを懸けた登板となる。捕手の柘植世那とは今季2度目のバッテリーを組む。仲田慶介が「6番三塁」に入った。◆西武の楽天戦スタメン1（中）西川愛也2（二）滝澤夏央3（左）渡部聖弥4（指）セデーニョ5（一）山村