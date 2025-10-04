＜日本女子オープン4日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルファー日本一を決めるメジャー大会の第3ラウンドは、全組が前半の競技を終えた。【写真】山内日菜子はおひとり様ラウンドトータル13アンダー・単独首位に堀琴音。1打差2位にルーキー・中村心、アマチュアの廣吉優梨菜がつけている。トータル11アンダー・4位タイには藤田さいき、イ・ミニョン（韓国）が続いている。さらに、生