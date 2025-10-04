自民党総裁選挙は1回目の投票でどの候補も過半数を得られず、1位だった高市氏と2位の小泉氏による決選投票が行われることになりました。【映像】“新総裁”高市早苗氏、当選の瞬間1回目の投票では、高市前経済安保担当大臣は議員票64票、党員票119票の合わせて183票を得てトップでした。2位だった小泉農林水産大臣は議員票80票、党員票84票の合わせて164票を獲得しました。3位は林官房長官で議員票72票、党員票62票で合わせ