男子SPが行われ、友野一希（第一住建グループ）が81・51点で首位発進した。片伊勢武アミン（関大）が67・17点で2位。木科雄登（関大）が65・06点で3位となった。中村俊介（木下アカデミー）は64・54点で5位となった。