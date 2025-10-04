「ポスト石破」を決める自民党総裁選挙は、高市早苗前経済安保担当大臣、小泉進次郎農水大臣の上位2人の決選投票となり、両候補の演説が先ほど終わり投票が始まりました。【写真を見る】【速報】自民総裁選高市氏と小泉氏の上位2人決選投票始まる1回目の投票結果は、▼小林鷹之元経済安保担当大臣が59票▼茂木敏充前自民党幹事長が49票▼林芳正官房長官が134票▼高市早苗前経済安保担当大臣が183票▼小泉進次郎農水大臣が164票