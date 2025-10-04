きょう未明、東京・上野の時計店で高級腕時計が盗まれました。警視庁は窃盗事件として逃げた男らの行方を追っています。きょう午前3時すぎ、東京・台東区上野の時計店で「男4、5人がガラスを割って中に入っていった」と目撃者から通報がありました。警視庁によりますと、高級腕時計4点、あわせて200万円相当が盗まれたましたが、当時、店は営業時間外でけが人はいなかったということです。この店では通常、閉店後に商品を金庫に収