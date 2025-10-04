自民党総裁選は４日午後、１回目の投票が行われ、過半数を得た候補はおらず、高市早苗・前経済安全保障相（６４）、小泉進次郎農相（４４）の上位２人による決選投票が行われることが決まった。１回目の投票は、国会議員票２９５票と同数の党員・党友票の計５９０票で争われた。党員票は各候補の全国の得票に応じてドント方式で比例配分された。高市氏はトップの１８３票、小泉氏は１６４票だった。３位以下は林芳正官房長官