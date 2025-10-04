■第79回国民スポーツ大会少年男子A100m準決勝（4日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会の少年男子A100m準決勝に清水空跳（16、星稜高）が出場し、10秒29（+0.4）をマーク、全体トップで決勝進出を決めた。東京2025世界陸上リレー代表に選ばれた16歳の清水が、午前10時20分から始まった少年男子A100m予選に臨んだ。低い姿勢からスタート