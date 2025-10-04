歌手小林幸子（71）が4日、埼玉県鶴ケ島市で、大相撲・立浪部屋の力士3人と一緒に、地域の子どもたちや保護者ら約100人が集まった「子ども食堂」でおにぎりやちゃんこ鍋を振る舞った。小林と横綱豊昇龍（26）らが5月に新潟県十日町市で田植えをした「子ども食堂支援米」から収穫したコシヒカリ約30キロを現地から直送。たくさんのおにぎりを作り、力士が作った特製ちゃんこと合わせて振る舞った。「わーっ、小林幸子だ」「さっちゃ