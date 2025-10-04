自民党総裁選が４日投開票され、高市早苗前経済安保担当相と小泉進次郎農相が決選投票に進んだ。総裁選には、小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市氏、小泉氏が立候補している。１回目の投票で計５８９票（議員票２９５票、党員票２９４票）のうち小林鷹之氏が５９票（議員票４４票、党員票１５票）、茂木氏が４９票（票３４票、党員票１５票）、林氏が１３４票（議員票７２票、党員票６２票