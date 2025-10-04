◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第３日（４日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第３ラウンドが進行しており、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。ツアー２勝の堀琴音（ダイセル）が前半で２つ伸ばして通算１３アンダーとし、単独首位をキープして折り返した。２打差４位で出た１９歳ルーキーの中村心（ヤマエグループＨＤ）が９番、１５歳アマチュアの広吉優梨菜