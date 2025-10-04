プロボクシングの第８２回東日本新人王トーナメント決勝戦（１１月３日、後楽園ホール）の発表会見が４日、都内で行われ、各階級で勝ち残った選手たちが決意を語った。スーパーライト級では、元ＷＢＡ、ＷＢＣ世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（８２）の孫、磯谷広太（１８）＝輪島功一スポーツ＝が、落合昭斗（２６）＝一力＝と対戦する。磯谷は「父と兄が獲れなかった新人王を取ります」と宣言した。磯谷は輪島氏