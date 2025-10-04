歌手の和田アキ子（75）が4日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。超人気アナウンサーとの親交を明かす場面があった。和田は3日、TBSの朝の情報番組「THETIME，」に生出演した。「それはあすの『アッコにおまかせ！』がまる40周年なんですよ。それで2時間の生放送で、さんまも出てくれるっていうんで、これの番宣」と説明した。早朝の番組だったが「安住ちゃんも