元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさん（37）が4日までに自身のインスタグラムを更新。元代表仲間の狩野舞子さん（37）、元バレーボーラーの滝沢ななえさん（38）とゴルフ合宿した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「人生初のゴルフ合宿はやっぱりこのメンバー」と題して投稿。「ゴルフを始めてなかったらと2人こんなに仲良くならなかったと思う笑」とつづった上で、「今回の合宿、2人のおかげで無事に始まり無