アメリカ軍横須賀基地が解放され、19万人の来場が見込まれていた“よこすか開国花火大会”が今年、突如、開催中止になりました。トランプ大統領「民主党側の責任だ」。アメリカ政府機関“閉鎖”の影響が日本にも及んでいます。【写真で見る】2024年「よこすか開国花火大会」基地内でのイベントの様子「結構ショック」横須賀の花火大会が突如中止に例年、1万発の花火が打ち上げられる「横須賀の花火大会」。今年は10月5日の日曜日に