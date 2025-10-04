ちょっと確認、それって違反なの？という運転時のポイント。 【写真を見る】「これで違反に？」車で歩道を横切ると違反になるケースとはポイントは一時停止…でも一時停止しても違反になるケースも！？注意点を警察と整理してみた 運転をしていると日常的にあることのひとつ、それは車で歩道を横切ること。店などから出る際は歩行者がいないか気をつけて一時停止しますよね。こうした場合、歩道の手前で一時停止