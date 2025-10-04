自民党の総裁選は4日午後2時前に、1回目の投票の結果が公表され、高市早苗氏が1位、小泉進次郎氏が2位となりました。ただ1回目の投票で過半数を確保する候補はおらず、このあと高市氏と小泉氏による決選投票が行われます。高市氏は党員票で最多の119票を獲得しトップに立ちました。一方、小泉氏は議員票で最多の80票を獲得しました。決選投票は、国会議員票295票と、党員票47票のあわせて342票をめぐって争われます。【1回目の投票