プロ野球・オリックスは4日、ディアス選手が帰国したことを発表しました。2023年にメジャーで10本塁打をマーク、2024年は3Aで102試合に出場したディアス選手。今季からオリックスに加入すると、7月には来日初HRをふくむ2本塁打をマークしていました。しかし8月は7試合で打率.091の成績で、8月18日に登録抹消されるとその後は1軍昇格の機会はありませんでした。今季50試合出場で打率.228、2本塁打、6打点という成績を残しています。