国民スポーツ大会陸上第2日第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は4日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第2日が行われ、少年男子A100メートル準決勝に高校日本記録保持者で東京世界陸上代表・清水空跳（石川・星稜高2年）が出場。10秒29（追い風0.4メートル）で5日に行われる決勝に進出を決めた。この日は朝から強い雨が降る悪コンディション。午前に行われた予選で、清水は大外9レーンから力強い走りで10秒61（向かい風1