将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月4日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局2日目の対局を行っている。ABEMAの中継には、20歳の新鋭・吉池隆真四段が出演。“後輩”から見た藤井竜王との秘蔵エピソードを語った。【映像】藤井竜王VS佐々木八段 封じ手開封の瞬間吉池四段は2024年10月に四段昇段。プロ入り1年目ながら、今