4日未明、東京・上野の時計買い取り販売店で、高級腕時計4点などが盗まれる事件がありました。警視庁によりますと、4日午前3時半前、台東区上野の時計買い取り販売店で、「ガラスを割って中に入っていった。男4、5人、全身黒ずくめ」と目撃者から110番通報がありました。店の入り口のガラスや、ショーケースが割られ、高級腕時計4点など、合計200万円相当が盗まれたということです。当時、店は営業時間外だったため、誰もいません